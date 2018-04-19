Украинец Виктор Петренко включен в Зал славы мирового фигурного катания

14:03, 19 апреля 2018
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Виктор Петренко / ninjajournalist.com

Об этом говорится в официальном релизе американской организации «Музей мирового фигурного катания и Зал славы», офис которой находится в Колорадо-Спрингс (США). 

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Помимо олимпийского золота-1992, Виктор Петренко также завоевал бронзовую награду Игр 1988 года, трижды был призером чемпионатов мира, а в 1992 году поднялся на наивысшую ступеньку мирового подиума. 

После завершения спортивной карьеры Петренко стал тренером. Также он является вице-президентом Украинской федерации фигурного катания.

Виктор Петренко является первым украинцем, который, по мнению экспертов, имеет уникальные заслуги перед фигурным катанием.

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Теги: #фигурное катание#Виктор Петренко