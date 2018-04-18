Биатлонистка Панфилова объявила о завершении карьеры

В нынешнем сезоне спортсменка попала в Топ-10 спринта этапа Кубка IBU.

Экс-россиянка а ныне украинская биатлонистка Мария Панфилова объявила о завершении карьеры.

На летнем чемпионате мира в Чайковском биатлонистка вместе с командой завоевала бронзу в смешанной эстафете, а затем успешно выступила на чемпионате Украины. Весь зимний сезон Панфилова провела на Кубке IBU, а также приняла участие в чемпионате Европы в Риднау. Лучшим личным результатом для спортсменки стало 10 место в спринте на этапе в Арбере, сообщает Xsport.

«Этот год был не простым для меня, результат не радовал. Радовало только окружение. Хотела бы поблагодарить всю команду «Б», тренеров и сервис бригаду, которая работала на высоте весь сезон. Лыжи - это 70% успеха, они были лучшими. Нашего массажиста, девчонок и ребят. С ними было приятно работать, очень дружный и сплоченный коллектив.

Так же хочу поблагодарить коллективы Министерства спорта и Федерации биатлона Украины за их помощь. Конечно же, хочу сказать огромное спасибо болельщикам биатлона Украины. Они поддерживают и в радости, и в горе, что очень важно для спортсменов и их результата. Таких болельщиков хочется всегда радовать. Ну и нашего президента Федерации Владимира Брынзака. Низкий ему поклон, побольше бы таких людей на Земле.

Я приняла решения завершить спортивную карьеру, и не только за сборную Украины, а вообще.

Самым ценным и памятным в спорте для меня было участие в Олимпийских играх в Сочи. Все это было с командой Украины, за что я очень благодарна ей. После спорта хочу стать детским тренером по биатлону», - отметила Панфилова.

30-летняя спортсменка из-за конфликта с руководством российской сборной, перебралась в украинскую команду в начале 2013 года. Через год Панфилова попала в состав украинской сборной на Олимпийские игры-2014 и получила там шанс выступить в смешанной эстафете.

После олимпийского сезона Панфилова начала подготовку к новому сезону, однако неожиданно для всех, в разгар летней подготовки, спортсменка объявила о завершении карьеры. Такое решение было аргументировано желанием получать высшее образование в мединституте.

Сезон 2014/2015 Панфилова действительно пропускала, однако в начале лета 2015 года появилась информация о том, что украинская федерация одобрила переход Панфиловой под флаг Беларуси, и уже с сезона 2015/2016 спортсменка выступала за новую страну. Летом 2017 года Панфилова вернулась в состав сборной Украины.