Лучший украинский теннисист вновь снялся с турнира из-за травмы руки

Долгополов снялся с соревнований в Будапеште, которые будут проходить на следующей неделе.

Лучший теннисист Украины Александр Долгополов объявил об отказе участвовать в соревнованиях в Будапеште.

Турнир в столице Венгрии состоится с 23 по 29 апреля, сообщает Tennis World USA.

Ранее Долгополов снялся с турнира в Монако, который проходит на этой неделе. Причина отказа - травма правой кисти, из-за которой 53-я ракетка мирового рейтинга мучается с Australian Open.

В комментарии порталу Большой теннис Украины Долгополов рассказал, что рука продолжает его беспокоить, он намерен продолжить лечение и ждать результатов. Сколько времени потребуется на восстановление теннисист не знает: "Это может быть 2-3 недели, а может и дольше". Что касается возможности хирургического вмешательства, то украинец на данный момент не планирует прибегать к операции.

Ранее, через 2,5 месяца после своего последнего матча в Мельбурне, украинец вернулся в тур на прошлой неделе в Марракеше, где потерпел поражение в стартовом поединке.