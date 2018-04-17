Сборная Украины по борьбе поедет на чемпионат Европы в Россию, несмотря на запрет министерства спорта

Среди членов сборной будет проведен опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии.

Исполком Ассоциации спортивной борьбы Украины принял решение возобновить заявку Украины на участие в чемпионате Европы по борьбе, который пройдет в России.

Соответствующее решение исполком организации принял 13 апреля, но информация об этом была размещена на официальном сайте организации 16-го числа.

Как сообщается в тексте решения, украинцы решили поехать в Россию на чемпионат Европы, чтобы "минимизировать риски, ожидающие спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии, и в соответствии с положениями Олимпийской хартии и Всемирной федерации борьбы UWW".

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Теперь среди членов сборных команд будет проведен опрос по поводу готовности принять участие в этом мероприятии и ответственности каждого спортсмена и тренера. По результатам опроса будет составлена соответствующая заявка на участие команд.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта Украины просило украинских спортсменов воздержаться от выступлений на соревнованиях, проводящихся на территории России.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске.