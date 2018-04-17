Президент НОК Украины Бубка избран вице-президентом Ассоциации Всемирных игр мастеров

Ассоциация Всемирных игр мастеров является органом, который занимается проведением летних и зимних крупнейших мультиспортивные форумов, так же как и континентальных Игр мастеров.

Генеральная Ассамблея Ассоциации Всемирных игр мастеров во время своего заседания в Бангкоке (Таиланд) выбрала Сергея Бубку вице-президентом организации.

Это стало свидетельством большого доверия и высокой оценки прославленного украинского спортсмена, который после завершения выдающейся спортивной карьеры продолжил работать на благо развития спорта, став успешным менеджером и войдя в руководство мирового спорта, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Олимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен мира по прыжкам с шестом, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, который также является членом Исполкома Международного Олимпийского Комитета и первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций, отметил: «Всю свою жизнь я посвятил спорту и рад служить ради его дальнейшему развитию. Ассоциация Всемирных игр мастеров признана Международным Олимпийским Комитетом и является неотъемлемой частью мирового спортивного движения. Это замечательно, что много олимпийцев, которые завершили активную карьеру, а также другие спортсмены получают возможность продолжения выступлений на уровне Игр мастеров. Такие форумы предоставляют возможность для тысяч атлетов-любителей конкурировать на самом высоком международном уровне в любом возрасте после 35, почувствовать дух и атмосферу большого спортивного праздника», - подчеркнул Сергей Бубка.

Ассоциация Всемирных игр мастеров является органом, который занимается проведением летних и зимних крупнейших мультиспортивные форумов, так же как и континентальных Игр мастеров. На прошлых летних Играх в Окленде (Новая Зеландия) зарегистрировались более 25 тысяч спортсменов, представлявших 100 стран мира, которые соревновались в 28 видах спорта и 45 дисциплинах.