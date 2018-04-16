Свитолина осталась на 4-м месте в женском теннисном рейтинге

В списке Топ-16 теннисисток мира не произошло никаких изменений.

В понедельник Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга, где украина Элина Свитолина по-прежнему занимает 4-е место.

У нашей спортсменки в активе 5630 баллов, сообщает официальный сайт WTA.

Первые три места по-прежнему занимают румынка Симона Халеп, Каролин Возняки из Дании и Гарбинье Мугуруза (Испания). А пятерку сильнейших замыкает Елена Остапенко из Латвии.

Всего же, в Топ-16 мирового рейтинга не произошло никаких изменений.

Что касается других украинок, то Леся Цуренко осталась на 41-м месте в рейтинге, Екатерина Козлова опустила с 66-го на 68-е место, а Екатерина Бондаренко, как и ранее, занимает 78-е место.