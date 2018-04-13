Исконно украинский вид спорта хортинг развивается в Таиланде и Индии
Национальная сборная команда Украины готовится выступить на чемпионате мира по хортингу.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Хортинг как вид спорта появился около 9 лет назад, рассказал заслуженный мастер спорта, президент Международной федерации хортинга Эдуард Еременко. За это время хортинг превратился в визитную карточку и спортивный бренд Украины.
"Идея создать новый вид спорта, который полностью бы соответствовал национальному духу и украинским традициям, появилась у меня в 2008 году, а 25 марта 2009 года была основана национальная федерация хортинга. В 2011 году был проведен первый чемпионат Украины, с того же года мы начали тесно сотрудничать с Министерством спорта", - отметил Еременко.
Название вида спорта "хортинг" пошло от корня "хорт". Во времена запорожского казачества так называли специальный ритуал воинов-казаков, которые накануне боя становились в "магический" круг. Хортинг позиционируется не только как боевое искусство, но и как система комплексной физической подготовки, самосовершенствования, нравственного, духовного и культурного воспитания, приближения к украинским традициям.
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По словам вице-президента Международной федерации хортинга, члена президиума Украинской федерации хортинга Станислава Федорова, сейчас хортинг успешно распространился практически во всех регионах Украины, а особой популярностью пользуется в столице, где им занимаются дети и подростки в 30 спортивных школах. Также немало школ по развитию хортинга есть в городах-спутниках Киева - Ирпене, Броварах, Борисполе и др.
"Нас радует то, что хортинг быстрыми темпами распространяется и за рубежом. Сейчас мы готовимся к проведению уже третьего чемпионата мира, который будет принимать латвийский город Даугавпилс с 20 по 22 апреля. Заявки на участие уже подали спортсмены из более чем 15 стран, в целом это более 250 участников. Идет подготовка и ко второму чемпионату Европы по этому виду спорта. Отмечу тот факт, что все эти турниры проводятся за пределами Украины", - сказал Федоров.
По его словам, федерации хортинга появились даже в таких экзотических странах, как Таиланд и Индия.
При должной поддержке украинского государства национальный вид спорта хортинг мог бы получить еще больший толчок для развития, заявили его популяризаторы.