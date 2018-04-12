Биатлонистка Варвинец и спортивный гимнаст Радивилов получили награды НОК лучших спортсменов месяца

В январе высокого признания НОК удостоена двукратная чемпионка и серебряная призер чемпионата Европы по биатлону в итальянском Ріднау Варвинец, а в марте - двукратный победитель соревнований Кубка мира, победитель серии турниров Кубка мира по спортивной гимнастике 2016-2018 годов Радивилов.

В Олимпийском доме состоялось чествование лучших спортсменов и тренеров января и марта в Украине, которых традиционно поздравил президент Национального олимпийского комитета Украины, Олимпийский чемпион Сергей Бубка.

Напомним, в январе этого высокого признания НОК удостоена двукратная чемпионка и серебряная призерка чемпионата Европы по биатлону в итальянском Риднау Ирина Варвинец, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В марте лучшим спортсменом признан двукратный победитель соревнований Кубка мира в Дохе (Катар), победитель серии турниров Кубка мира по спортивной гимнастике 2016-2018 годов Игорь Радивилов (упражнения на кольцах, опорный прыжок).

Отметим, Ирина во второй раз получает звание лучшей спортсменки месяца (раньше за февраль-2015). Для Игоря это третья награда (ранее октябрь-и 2017 ноябрь-2017).

«В начале февраля мы общались, когда и как лучше сделать награждение и Ира сама решила, чтобы ее награждение состоялось уже после Олимпийских игр в Пхенчхане. На днях завершился зимний сезон, Ирина с двумя «бронзами» вернулась из австрийского Хохфильцена с чемпионата мира среди военнослужащих и мы сразу организовали это награждение. Награда наконец заслуженно нашла своего героя», - сказал Сергей Бубка, пожелав спортсменке хорошего отдыха и с новыми силами начинать путь до олимпийского Пекина-2022.

«Наш бронзовый призер Олимпийских игр Лондона-2012 задал очень превосходный темп ряда красивых побед на международных соревнованиях. Отмечу, что именно на этих сериях соревнований Кубка мира, а также на чемпионате мира спортсмены будут бороться за право выступать на Олимпийских играх в Токио-2020. Хочу пожелать Игорю крепкого здоровья, уверенности в своих силах и дальнейших удачных выступлений на пути к олимпийскому Токио», - добавил президент НОК.

Сергей Бубка поздравил с признанием лучших тренеров января и марта – Николая Зоца и Вячеслава Лаврухина. «Действительно, и Николай Николаевич, и Вячеслав Вячеславович является одними из самых близких людей для Иры и Игоря. Именно благодаря тренерскому таланту этих специалистов, их взаимопониманию с воспитанниками Украина имеет таких замечательных спортсменов в биатлоне и спортивной гимнастике», - подчеркнул Сергей Бубка.

Руководитель Олимпийского комитета выразил искренние слова благодарности Федерации биатлона Украины во главе с ее президентом Владимиром Бринзаком и Украинской федерации гимнастики в лице присутствующего на западе ее первого вице-президента Геннадия Сартинського.

Сергей Бубка поблагодарил за содействие в воспитании спортсменов Министерству обороны Украины во главе с Министром Степаном Полтораком, Вооруженным силам Украины и присутствующему начальнику отдела организации спортивной деятельности и международных связей управления физической культуры и спорта Министерства обороны Украины Анатолию Пелыху, Министерству внутренних дел во главе с Министром Арсеном Аваковым и физкультурно-спортивному обществу «Динамо» и присутствующему первому заместителю председателя Виктору Коржу.

Национальный олимпийский комитет Украины с 2005 года ежемесячно определяет и чествует лучшего спортсмена и тренера страны.