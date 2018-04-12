Президент международного союза биатлонистов, которого обвиняют в коррупции, покинул свой пост

Информатор WADA Родченков сообщил, что IBU много лет скрывал аномальные показатели в биологических паспортах российских спортсменов.

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг покинул свой пост на время расследования по обвинениям в коррупции. Генеральный секретарь IBU Николь Реш также отстранена от должности на время расследования.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров отказался временно занять пост Бессеберга, хотя имел на это право.

Читайте такжеПолиция провела обыск в штаб-квартире Международного союза биатлонистов

Временно исполняющим обязанности президент IBU стал вице-президент организации по финансам Клаус Ляйстнер.

Напомним, вчера разразился скандал, связанный с подозрениями в адрес ряда чиновников IBU в коррупции по допинговым делам. В частности, полиция допросила генерального секретаря IBU Николь Реш. Полицейские также провели обыски в штаб-квартирах IBU в Норвегии и Австрии - они проверили компьютеры и изъяли некоторые документы.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков сообщил, что IBU много лет скрывал аномальные показатели в биологических паспортах российских спортсменов.