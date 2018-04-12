Женская сборная Украины по биатлону лишилась главного тренера

15:11, 12 апреля 2018
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Урош Велепец будет работать с украинками до конца олимпийского сезона-2018 / biathlonband.com

Имя нового тренера пока неизвестно.

В феврале, после Олимпийских игр в Пхенчхане, словенец заявлял, что имеет предложения о работе от других сборных.

На Олимпиаде-2018 в личных гонках подопечные Велепеца (Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко, Ирина Варвинец и Анастасия Меркушина) впервые с 2002 года не смогли попасть в топ-10, а в эстафете после золота Сочи-2014 украинки заняли лишь 11-е место.

Урош Велепец возглавил женскую сборную Украины в 2015 году. Контракт 50-летнего словенца с Федерацией биатлона Украины истекал по завершении олимпийского сезона.

Как сообщал УНИАН, скорее всего, в следующем сезоне сборная Украины по биатлону будет иметь одного главного тренера, которым станет Юрай Санитра. 

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Теги: #Урош Велепец#женская сборная Украины по биатлону