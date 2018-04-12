Женская сборная Украины по биатлону лишилась главного тренера

Урош Велепец покинул пост наставника украинской команды.

Словенский специалист Урош Велепец покинул пост старшего тренера женской сборной Украины по биатлону. Об этом сообщает Xsport.ua со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

Имя нового тренера пока неизвестно.

В феврале, после Олимпийских игр в Пхенчхане, словенец заявлял, что имеет предложения о работе от других сборных.

На Олимпиаде-2018 в личных гонках подопечные Велепеца (Юлия Джима, Вита и Валя Семеренко, Ирина Варвинец и Анастасия Меркушина) впервые с 2002 года не смогли попасть в топ-10, а в эстафете после золота Сочи-2014 украинки заняли лишь 11-е место.

Урош Велепец возглавил женскую сборную Украины в 2015 году. Контракт 50-летнего словенца с Федерацией биатлона Украины истекал по завершении олимпийского сезона.

Как сообщал УНИАН, скорее всего, в следующем сезоне сборная Украины по биатлону будет иметь одного главного тренера, которым станет Юрай Санитра.