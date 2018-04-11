Полиция провела обыск в штаб-квартире Международного союза биатлонистов

Информатор WADA Григорий Родченков обвинил IBU в коррупции.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о том, что в штаб-квартирах Международного союза биатлонистов (IBU) в Австрии и Норвегии был произведен полицейский обыск.

По сообщению NRK, он был связан с допингом.

«Отдел расследований WADA обменялся информацией со следователями из правоохранительных органов Австрии и Норвегии, а также с Интерполом.

Расследование послужило причиной полицейских обысков, которые были проведены в штаб-квартирах IBU в Австрии и Норвегии 10 апреля», – сообщил менеджер по связям с общественностью WADA Джеймс Фитцджеральд.

Отметим, что обыск случился практически сразу после того, как информатор Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григорий Родченков обвинил IBU в коррупции.