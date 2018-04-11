Полиция провела обыск в штаб-квартире Международного союза биатлонистов

22:45, 11 апреля 2018
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В штаб-квартире Международного союза биатлонистов в Зальцбурге прошли обыски / REUTERS

По сообщению NRK, он был связан с допингом. 

«Отдел расследований WADA обменялся информацией со следователями из правоохранительных органов Австрии и Норвегии, а также с Интерполом.

Расследование послужило причиной полицейских обысков, которые были проведены в штаб-квартирах IBU в Австрии и Норвегии 10 апреля», – сообщил менеджер по связям с общественностью WADA Джеймс Фитцджеральд. 

Отметим, что обыск случился практически сразу после того, как информатор Всемирного антидопингового агенства (WADA) Григорий Родченков обвинил IBU в коррупции.

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Теги: #допинг#WADA#IBU