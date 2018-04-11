Кенийский марафонец позлком добрался до финиша, проявив силу воли (видео)

Майкл Кунюга, несмотря на падение, занял второе место с личным рекордом.

Кенийский бегун Майкл Кунюга оказался в непростой ситуации за несколько метров до финиша во время марафона в Ганновере.

Кунюга завершал забег на втором месте, когда буквально за три-четыре метра до завершения дистанции его схватила судорога, и он рухнул на асфальт. Кенийцу пришлось проявить всю силу волю и отдать буквально последние силы, чтобы ползком достичь финишной черты , опередив всего на 3 секунды своего соотечественника Дункана Кеша, который занял третье место. Об этом сообщает runnersworld.com.

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Результат Кунюги - 2 часа 10 минут 16 секунд - стал его личным рекордом в марафоне.

Серебряная награда на марафоне в Ганновере позволила Кунюге получить 4 тысячи евро призовых (завоевание бронзы оценивается 2 500 евро).

Сразу после пересечения финишной черты к спортсмену подоспела медицинская бригада для оказания помощи.