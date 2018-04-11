Спортсмены из Камеруна прилетели на соревнования в Австралию и сбежали

Ранее спортсмены из Камеруна сбегали и просили политическое убежище в Лондоне, во время Олимпиады-2012.

Восемь членов сборной Камеруна, прилетевших на Игры Содружества в Австралию, покинули расположение команды.

Представители камерунской делегации подтвердили, что спортсмены сбежали, а их местонахождение остаётся неизвестным, сообщает Чемпионат со ссылкой на BBC.

Африканцы уже обратились в австралийскую полицию. Сообщается, что среди сбежавших – трое тяжёлоатлетов и два боксёра. Их не видели уже на протяжении нескольких дней. Накануне, 10 апреля еще трое атлетов не вернулись в свои номера. Визы камерунских спортсменов действуют до 15 мая.

«Мы очень разочарованы поведением наших атлетов. Некоторые из них даже не принимали участия в соревнованиях. Остаётся небольшая надежда, что они вернутся в деревню для спортсменов и улетят домой вместе с остальными членами сборной», — сказал пресс-аташе сборной Камеруна Саймон Моломбе.

За ситуацией следит оргкомитет Игр Содружества. Спортсмены имеют право свободно перемещаться по стране до истечения действия виз.

В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне расположение сборной Камеруна покинули семь спортсменов. Некоторые из них в дальнейшем подали прошение о предоставлении убежища.