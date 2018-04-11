Свитолина не сыграет в составе сборной Украины в матче Кубка Федерации с Канадой

21-22 апреля украинские теннисистки проведут поединок плей-офф Второй Мировой группы.

Объявлен состав сборной Украины на матч Кубка Федерации против команды Канады.

Нашу команду в этом противостоянии представят Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Ольга Савчук, сообщает Большой теннис Украины.

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Матч "сине-желтых" против сборной Канады состоится на "Uniprix Stadium" в Монреале.

Ранее команды уже встречались. В 2013 году также в рамках плей-офф Второй Мировой группы канадки одержали победу над нашей командой в Киеве со счетом 3-2.