Свитолина не сыграет в составе сборной Украины в матче Кубка Федерации с Канадой
12:58, 11 апреля 2018Другое
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21-22 апреля украинские теннисистки проведут поединок плей-офф Второй Мировой группы.
Сборная Украины сыграет в матче с Канадой без своего лидера / btu.org.ua
Объявлен состав сборной Украины на матч Кубка Федерации против команды Канады.
Нашу команду в этом противостоянии представят Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Ольга Савчук, сообщает Большой теннис Украины.
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Матч "сине-желтых" против сборной Канады состоится на "Uniprix Stadium" в Монреале.
Ранее команды уже встречались. В 2013 году также в рамках плей-офф Второй Мировой группы канадки одержали победу над нашей командой в Киеве со счетом 3-2.
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