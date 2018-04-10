Южненский «Химик» стал восьмикратным чемпионом Украины по волейболу среди женщин

Команда в решающем матче обыграла запорожскую "Орбиту" со счетом 3:0.

Женская волейбольная команда "Химик" (Южный, Одесская обл.) досрочно стала восьмикратным чемпионом Украины по волейболу.

Победа «Волынь-Университет-ОДЮСШ» над «Галычанкой-ТНЭУ-ГАДЗ» (3:0) позволила «Химику» не откладывать на завтра то, что можно было решить сегодня. А именно – досрочно обеспечить себе восьмое чемпионское восхождение. И подопечные Андрея Романовича справились с этим заданием на "отлично", сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.

Победа не далась южненкам легко, ведь запорожанки, цепляясь за последний шанс сохранить надежды по крайней мере на «бронзу», играть на удивление самоотверженно и отчаянно. И, благодаря удачным атакам Елены Козыряцкой-Среды и Виктории Лохманчук, даже долгое время вели в стартовой партии– 6:2, 7:3, 11:8... Однако именно тогда хозяйки площадки впервые «огрызнулись» весомым рывком в ответ, а при счете 14:14 записали себе в актив уже пять удачных атак подряд.

Во втором сете «бело-зеленые» (правда, в этом матче они играли в голубой форме) смогли выдать серию из семи очков подряд, превратив 3:3 10:3, а в третьем решающий отрыв оформили четырьмя результативными «выстрелами», сделав счет 10:4. Ну, а дальше, совместными усилиями, уверенно довели дело до логического завершения, которое ознаменовалось дружеским триумфальным криком. 3:0 - 25:20, 25:16, 25:20.

Что же, «Химик» вполне закономерно завершает сезон очередным чемпионским взлетом, а вот «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» уже точно распрощалась с надеждами на пьедестал почета. Запорожанкам остается разве что попробовать хорошенько «хлопнуть дверью»...