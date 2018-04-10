Шух и Мисливчук признаны лучшими легкоатлетами марта в Украине
16:53, 10 апреля 2018Другое
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Украинские метатели стали призерами Кубка Европы в Лейрии (Португалия).
Алина Шух в марте стала призером Кубка Европы по метаниям / Трибуна Бровари
Владими Мисливчук и Алина Шух признаны лучшими легкоатлетами Украины по итогам марта 2018 года.
В прошлом месяце Владимир Мисличвук стал вторым на Кубке Европы в Лейрии (Португалия) в метании молота среди молодежи, показав результат 71,16 м., сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.
Также он выиграл Мемориал Юрия Пискунова в Новой Каховке со вторым результатом сезона в Европе среди молодежи (74,43 м).
Алина Шух в Лейрии стала третьей в метании копья среди молодежи с результатом 55,02 м. Также украинка заняла 7-е место на чемпионата мира в помещении в Бирмингеме в соревнованиях по пятиборью.
В голосовании принимали участие члены Совета ФЛАУ, представители СМИ и болельщики.
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