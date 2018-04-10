Шух и Мисливчук признаны лучшими легкоатлетами марта в Украине

Украинские метатели стали призерами Кубка Европы в Лейрии (Португалия).

Владими Мисливчук и Алина Шух признаны лучшими легкоатлетами Украины по итогам марта 2018 года.

В прошлом месяце Владимир Мисличвук стал вторым на Кубке Европы в Лейрии (Португалия) в метании молота среди молодежи, показав результат 71,16 м., сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Также он выиграл Мемориал Юрия Пискунова в Новой Каховке со вторым результатом сезона в Европе среди молодежи (74,43 м).

Алина Шух в Лейрии стала третьей в метании копья среди молодежи с результатом 55,02 м. Также украинка заняла 7-е место на чемпионата мира в помещении в Бирмингеме в соревнованиях по пятиборью.

В голосовании принимали участие члены Совета ФЛАУ, представители СМИ и болельщики.