Долгополов проиграл в своем первом матче за последние два с половиной месяца

Украинец неудачно стартовал на турнире в Марракеше.

Украинский теннисист Александр Долгополов, занимающий 52-ю строчку в мировом рейтинге, неудачно стартовал на турнире ATP в Марракеше (Марокко) с призовым фондом 561 тысяч евро.

Долгополов покидает турнир после первого же круга, уступив 221-й ракетке мира, победителю квалификации Андреа Арнабольди из Италии.

Счет поединка - 6:2, 6:3.

Отметим, что это был первый матч для Александра Долгополова с середины января, когда он участвовал в Australian Open. Несколько турниров украинец пропустил из-за травмы.