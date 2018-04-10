Долгополов проиграл в своем первом матче за последние два с половиной месяца

14:59, 10 апреля 2018
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Долгополов вышел в полуфинал соревнований в Аргентине / btu.org.ua

Долгополов покидает турнир после первого же круга, уступив 221-й ракетке мира, победителю квалификации Андреа Арнабольди из Италии.

Счет поединка - 6:2, 6:3.

Отметим, что это был первый матч для Александра Долгополова с середины января, когда он участвовал в Australian Open. Несколько турниров украинец пропустил из-за травмы.   

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Теги: #Александр Долгополов