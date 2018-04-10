Долгополов проиграл в своем первом матче за последние два с половиной месяца
14:59, 10 апреля 2018Другое
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Украинец неудачно стартовал на турнире в Марракеше.
Долгополов проиграл 221-й ракетке мира / btu.org.ua
Украинский теннисист Александр Долгополов, занимающий 52-ю строчку в мировом рейтинге, неудачно стартовал на турнире ATP в Марракеше (Марокко) с призовым фондом 561 тысяч евро.
Долгополов покидает турнир после первого же круга, уступив 221-й ракетке мира, победителю квалификации Андреа Арнабольди из Италии.
Счет поединка - 6:2, 6:3.
Отметим, что это был первый матч для Александра Долгополова с середины января, когда он участвовал в Australian Open. Несколько турниров украинец пропустил из-за травмы.
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