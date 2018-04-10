Американская теннисистка подала в суд на WTA из-за теста на допинг

14:37, 10 апреля 2018
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Мэдисон Бренгл / usopen.org

Об этом сообщает Reuters.

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Адвокат 28-летней спортсменки Питер Гинсберг отмечает, что Бренгл уведомляла и WTA и ITF, что плохо переносит инъекции, однако организации не предоставили возможность альтернативного допинг-тестирования. Он также подчеркнул, что забор крови привел к тому, что в данный момент подающая рука у теннисистки серьезно ослабла.

По словам Гинсберга, Бренгл за свою карьеру ни разу не пропустила допинг-тесты и никогда не сдавала положительных проб. Юрист отметил, что пока точную сумму иска он назвать не может, но она может превысить 10 миллионов долларов.

Бренгл занимает 83-е место в мировом рейтинге. 

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Теги: #WTA#Мэдисон Бренгл