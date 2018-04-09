Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Свендсен завершил карьеру

16:36, 09 апреля 2018
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Эмиль-Хегле Свендсен / Reuters

«Я хотел принять участие в Кубке мира в следующем году, выступить на этапе в Остерсунде. Но я решил, что стоит завершить карьеру после Олимпийских игр. Я решил, что пора заканчивать», - отметил Свендсен. 

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За карьеру 32-летний норвежец выиграл 12 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей на чемпионатах мира в период с 2007-го по 2016 год и 38 раз поднимался на высшую ступень пьедестала на этапах Кубка мира.

На Олимпийских играх Свендсен завоевал четыре золотых, три серебряных и одну бронзовую награды. В том числе на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м норвежец взял бронзу и два серебра.

Напомним, что недавно о завершении карьеры объявил другой легендарный норвежский биатлонист – восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.

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Теги: #Эмиль-Хегле Свендсен