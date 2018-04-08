Украинские дзюдоисты завоевали призовые места на Гран-при в Турции и Кубке Европы

Украинка Анастасия Турчин завоевала серебро на Гран-при в Анталии, у Галины Тарасовой - бронза.

Украинские представители дзюдо в эти выходные завоевали награды престижных турниров Старого Света.

На соревнованиях Гран-при в турецкой Анталии украинка Анастасия Турчин в категории до 78 кг завоевала серебро, а ее соотечественница Галина Тарасова (свыше 78 кг) стала третьей. Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

Что касается Турчин, то уже третий финал турниров серии Гран-при в 2018 году волынская спортсменка заканчивает с "серебряным" результатом. Итог поединка за главный приз в Турции, пожалуй, самый досадный из всех. Ведь Анастасия пропустила прием "вазари" на последней секунде. И победу праздновала ее соперница Лориана Кука, представляющая Косово. На пути к финалу украинка взяла верх над Омри Кеньон из Израиля и Александрой Гималетдиновой из России.

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Другая украинка, которая принимала участие в этом турнире, тоже возвращается домой с медалью. В категории свыше 78 килограммов Галина Тарасова из Запорожья взяла вторую "бронзу" Гран-при нынешнего сезона. Напомним, что награду такого же качества она заработала в январе в Тунисе. Интересно, что опять украинка в споре за медаль взяла верх над представительницей России: на этот раз - над Юлией Ляниченко.

В Турции соревновались еще двое украинцев - Бекирбек Моргоев (до 60 кг) и Богдан Ядов (66 кг), которые выступали в пятницу. Но киевляне не смогли пробиться в призы.

Тем временем на Кубке Европы в Дубровнике (Хорватия) украинские дзюдоисты завоевали три бронзы.

В субботу спортсмен из Полтавщины Каро Марандян стал призером в весе до 66 кг, победив уже на старте схватки за бронзовую медаль албанца Индрита Кулхажа.

В воскресенье медальный почин поддержали Артем Харченко (до 81 кг) и Федор Панько (свыше 100 кг).

В категории до 81 килограмма участвовали четверо украинцев - Артем Харченко, Грачик Авагян, Даниил Довбыш и Александр Кошляк, но только Артему удалось завоевать медаль. В поединке за "бронзу" представитель Харьковщины победил француза Квентина Жубера, проведя "иппон" непосредственно перед финальной сиреной. Это - третья медаль Артема высокого международного уровня. Напомним, что он был третьим на Всемирной Универсиаде-2013, а также - на юниорском Кубке Европы-2009.

Еще одну "бронзу" во второй соревновательный день нашей команде принес Федор Панько. В весе свыше 100 килограммов в поединке за "бронзу" днепровец досрочно выиграл у Йована Пековича из Черногории.

За шаг до медали остановился киевлянин Александр Крук в категории до 90 кг, уступил в "бронзовой" схватке Аату Лааманену из Финляндии. Еще один наш представитель в этом весе Игорь Кныш со Львовщины выбыл уже на старте турнира.