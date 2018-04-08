В Германии предотвратили теракт на Берлинском полумарафоне

18:39, 08 апреля 2018
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На Берлинском полумарафоне полиция предотвратила теракт / dw.com

Полицейские задержали четырех человек, которые планировали напасть на зрителей и участников с ножами. При обыске в квартире одного из подозреваемых также обнаружена взрывчатка.

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Впрочем, в полиции уверяют, что организатор теракта все время находился под наблюдением и теракт особой опасности для людей на полумарафоне не представлял.

Сообщается, что Берлинский полумарафон собрал рекордное количество участников - 32 тысячи.

Напомним, вчера в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов. В результате наезда погибли четыре человека, еще 20 получили ранения различной тяжести.

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Теги: #Германия#теракт