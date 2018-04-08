В Германии предотвратили теракт на Берлинском полумарафоне
18:39, 08 апреля 2018Другое
502
Полиция задержала четырех человек.
На Берлинском полумарафоне полиция предотвратила теракт / dw.com
Полиция Германии предотвратила теракт на Берлинском полумарафоне 8 апреля, сообщает Die Welt.
Полицейские задержали четырех человек, которые планировали напасть на зрителей и участников с ножами. При обыске в квартире одного из подозреваемых также обнаружена взрывчатка.
Читайте такжеНападение в немецком Мюнстере совершил мужчина с расстройством психики - СМИ
Впрочем, в полиции уверяют, что организатор теракта все время находился под наблюдением и теракт особой опасности для людей на полумарафоне не представлял.
Сообщается, что Берлинский полумарафон собрал рекордное количество участников - 32 тысячи.
Напомним, вчера в немецком городе Мюнстер фургон въехал в толпу пешеходов. В результате наезда погибли четыре человека, еще 20 получили ранения различной тяжести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter