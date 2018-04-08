Определился соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса

12:47, 08 апреля 2018
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Сборная Украины сыграет c Португалией в Кубке Дэвиса / Isport

Об этом сообщает Isport.

Португальцы потерпели поражение со счетом 2:3 от сборной Швеции во втором раунде зонального турнира. Напомним, что шведы ранее в этом сезоне обыграли украинскую сборную в поединке в Днепре. Теперь две "жертвы" шведов определят между собой, кто останется в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Сборные Украины и Португалии встречались в рамках Кубка Дэвиса четыре раза, в том числе и в прошлом году. Тогда победа осталась за хозяевами, португальцами, а общий счет в статистике противостояний 2:2.

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Теги: #Кубок Дэвиса#мужская сборная Украины по теннису