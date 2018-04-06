Самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпиад завершила карьеру

14:46, 06 апреля 2018
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Марит Бьорген / Reuters

Рекордсменка по количеству олимпийских медалей в зимних видах спорта Марит Бьорген призналась в отсутствии мотивации, сообщает SportBox со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

– Осознала, что у меня нет должной мотивации, чтобы выступать на 100 процентов. Поэтому я предпочитаю завершить карьеру, – сказала норвежская лыжница.

Последняя гонка 38-летней Бьорген запланирована на субботу, 7 апреля.

Бьорген за свою карьеру выиграла 15 олимпийских медалей (8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых) и 114 гонок Кубка мира. 

Самой "урожайной" для спортссменки оказалась последняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане, где норвежка завоевала 2 золота и, в общей сложности, 5 медалей.

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Теги: #лыжные гонки#Марит Бьорген