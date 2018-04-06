Самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпиад завершила карьеру

Норвежская лыжница Бьорген является 8-кратной олимпийской чемпионкой, а всего завоевала 15 наград.

Обладательница 15 олимпийский наград норвежская лыжница Марит Бьорген объявила о завершении карьеры.

Рекордсменка по количеству олимпийских медалей в зимних видах спорта Марит Бьорген призналась в отсутствии мотивации, сообщает SportBox со ссылкой на норвежский телеканал NRK.

– Осознала, что у меня нет должной мотивации, чтобы выступать на 100 процентов. Поэтому я предпочитаю завершить карьеру, – сказала норвежская лыжница.

Последняя гонка 38-летней Бьорген запланирована на субботу, 7 апреля.

Бьорген за свою карьеру выиграла 15 олимпийских медалей (8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых) и 114 гонок Кубка мира.

Самой "урожайной" для спортссменки оказалась последняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане, где норвежка завоевала 2 золота и, в общей сложности, 5 медалей.