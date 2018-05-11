Капитан юношеской сборной Украины по теннису Дмитрий Гуричев: На чемпионате Европы нам не повезло, но у парней большая перспектива

Юношеская сборная Украины по теннису вернулась с чемпионата Европы в Турции, где не смогла пробиться в финальную часть плей-офф.

Капитан национальной команды Дмитрий Гуричев рассказал в интервью УНИАН о перипетиях турнира, а также поделился своим мнением о будущем украинских теннисистов и теннисисток.

- Дмитрий, несколько дней назад сборная Украины не смогла пройти в финальную часть плей-офф по итогам чемпионата Европы в Турции. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об этом соревновании.

- Это был отборочный тур на финальную часть чемпионата Европы. Там все играется по системе плей-офф, без подгрупп, потому очень многое зависит от жеребьевки. Нам не повезло: мы попали на одну из самых сильных команд турнира, сборную Сербии, и очень сложно пришлось сразу. Мы начали с 0:1, дальше Алексей Шестаков обыграл первого номера сборной Сербии и сравнял счет, но потом Украина проиграла в парной встрече, автоматически потеряв шансы на выход в финал. Уже после этого мы обыграли Турцию, но на нашем турнирном положении это всерьез не сказалось. Думаю, что будь жребий иным, то смогли бы победить как Болгарию, так и Грузию, которые также участвовали на турнире в параллельной группе. Так считаю, поскольку видел уровень соперников, которые участвовали в турнире, видел их тренировки.

- Сборную Украины на турнире представляли Юрий Найден, Алексей Шестаков и Илья Ревенко. Кто из парней лучше всего себя проявил?

- Мне все ребята были симпатичны, но все же выделю первого номера команды Лешу Шестакова, который действительно проявил себя с наилучшей стороны. Он по всем показателям был номером один. Во-первых, он был подготовлен хорошо как психологически, так и физически. Во-вторых, у него был больший соревновательный опыт, чем у Юры и Ильи. Другие ребята также очень сильно старались, хотели выиграть, но на них сказывалось волнение. Возможно, это было связано с тем, что это был их первый старт, а Леша уже поездил по Европе и не так волновался. И проявил себя гораздо лучше. Он выиграл у очень сильного парня из Сербии именно за счет своего характера!

- Вы сказали о волнении. На детском уровне это один из ключевых факторов при игре в теннис, верно?

- Безусловно, это очень важный фактор. Если ребенок испытывает мандраж, его можно из этого состояния не вытащить, он уже матч не играет, его мысли о другом: как он смотрится на игре, что делает. Он настолько хочет выиграть, что руки и ноги его не слушают. Было видно, что Илья Ревенко в матче с сербом нервничал. Я как капитан находился на корте, пытался найти слова, чтобы он успокоился и продолжал борьбу - Илья старался, боролся, сделал все, что мог, но проиграл. Тем не менее, он все равно молодец, это был его первый турнир, он получил огромный опыт. Летом поедем на чемпионат Европы в том же составе, и ребята уже будут знать, как себя вести, внесут корректировки в тренировочный процесс и наверняка проведут более качественную психологическую подготовку перед матчами. Нам не повезло на чемпионате Европы, но у парней есть перспектива - они хотят выигрывать, они хотят тренироваться, а это самое главное сейчас.

- Возвращаясь к игрокам - Найдену, Шестакову и Ревенко. Вы видите в ком-то из них будущее сборной Украины на Кубке Дэвиса?

- Я надеюсь, что они все себя проявят во взрослом теннисе. Сейчас сказать очень тяжело. Надеюсь, что все трое будут в сборной. Это много лет тяжелой работы, тренировок, соревнований. Дай бог, чтобы все хорошо сложилось, и кто-то из них попал в сборную в дальнейшем. Увы, история говорит о том, что три игрока одного возраста не попадают в национальную команду, даже два человека - редкость. Но мы будем надеяться.

- А в целом, по вашему опыту, какой процент теннисистов из юношеских турниров потом дорастает до профессионалов уровня Топ-200 рейтинга ATP?

- Тенденция в Украине такая, что все больше ребят ездят на турниры за границу, набирают очки ATP. Сейчас ситуация намного лучше, чем это было лет 10-15 назад. Когда играл я, Топ-200 рейтинга казался для нас чем-то недостижимым. А сейчас есть такие игроки, которые показывают, что все реально и достижимо. Остается только много работать.

- На турнире вы столкнулись с представителями других теннисных школ - Турции и Сербии. Если какая-то принципиальная разница в подготовке спортсменов в этих странах и Украине?

- На данном чемпионате я заметил такую тенденцию, что наши ребята больше играли в контратакующем стиле. Сербы, конечно, гораздо более атлетичны, чем мы. Конечно, это дает им физическое преимущество - у них более сильные удары, более активный теннис. Но Леша Шестаков показал, что за счет характера и понимания игры можно выигрывать и у физически более крепких игроков.

- Дмитрий, для вас в качестве капитана сборной Украины это первый турнир такого уровня?

- Нет, я уже участвовал в международных турнирах. В Турции был моей первый опыт работы с мальчиками, а ранее я работал с девочками - до 14 лет, до 16 лет. С парнями, конечно, совсем другая специфика работы, но мне очень приятно быть капитаном команды, плюс очень нравится соревновательная атмосфера чемпионата Европы.

- Я к тому, что вы находитесь в достаточно молодом возрасте, вам 29 лет, но при этом уже занимаете должность капитана команды. С другими европейскими сборными работают ваши ровесники или гораздо более опытные специалисты.

- В основном тренеры, конечно, постарше, чем я. Но тут не нужно смотреть на возраст, нужно смотреть на тренерские достижения. Не знаю, как выбирают в других странах специалистов, но в Украине выбирают тренера, исходя из результатов спортсменов, которых он воспитал. Тренер же не просто воспитывает спортсмена, находясь в своем городе, он должен ездить по всему миру, по турнирам. Тренер знает, что должен делать, как настраивать игроков на матч, и, конечно же, давать правильные советы на турнирах серьезного уровня. Потому что на обычных турнирах нельзя подсказывать игрокам, а на командных чемпионатах мира и Европы тренер сидит непосредственно на корте, и может давать игрокам рекомендации, подсказки.

- Знаю, что ранее вы как капитан участвовали в юношеском чемпионате мира для девочек, где заняли шестое место...

- Да, тогда заняли обидное шестое место, поскольку не реализовали ряд матчболлов. Если бы реализовали, играли бы с Японией или Россией, но, к сожалению, не получилось. Но мне все равно очень понравилось выступление: шестое место на таком крупном турнире - это очень здорово.

- Следите ли сейчас за воспитанницами?

- Конечно!

- Юлию Лысую вы тренировали еще на Donetsk City Cup в 2009-м году. Любопытно, что тогда Лысая выиграла одиночный турнир, а победу в парном разряде взял дуэт Элины Свитолиной и Катерины Козловой. Свитолина уже находится в Топ-100 рейтинга WTA, Козлова туда тоже уверенно двигается. Увидим ли там же Юлю?

- Я надеюсь, что скоро увидим, но так сложились обстоятельства, что у нее были травмы, а потом она решила отправиться учиться в США. Впрочем, там тоже очень высокий уровень тенниса, она играет за сборную университета. Юля рассказывала: на соревнованиях вижу все тех же девочек, с которыми играла на чемпионатах Европы - скажем, из России и Беларуси. Важный момент - в студенческих соревнованиях США есть командный чемпионат, а есть личный чемпионат. И если выиграть личный чемпионат, можно завоевать путевку в основную сетку US Open. А это невероятный шанс сделать карьеру. Я надеюсь, когда она закончит учиться, перейдет полноценно на профессиональный уровень, и тогда мы уже увидим ее по телевизору.

- Дмитрий, какие у вас дальнейшие планы по работе с юношеской сборной Украины? Есть ли уже планы по участию в следующих турнирах?

- Хотим сыграть турнир в Украине, это соревнование с европейскими очками. Очень хорошо, что запланированы сборы! Они у нас были перед чемпионатом Европы в Буче, где условия подготовки были на высшем уровне - это касается и проживания, и питания, и предоставления кортов. Сейчас могут быть сборы промежуточные, и планируется, что еще будут сборы перед летним чемпионатом Европы. Ну а потом и сам чемпионат Европы - вот-вот должна определиться локация для него. Поэтому перспектива хорошая. Сборы воспитывают командный дух - я могу посмотреть на ребят со всех сторон, я могу лучше их узнать, буду понимать, что говорить им на матчах. Словом, надеюсь, что летом мы сыграем уже лучше.

Кирилл Стадниченко