Макгрегор сдался полиции Нью-Йорка после нападения на автобус участников UFC 223 (видео)
Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор, который со своими друзьями совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223, сдался полиции.
На видео, опубликованном в Интернете, видно, как Конор разбил окно автобуса, в котором увозили участников пресс-конференции перед турниром, ручной тележкой, сообщает "Чемпионат".
Кто-то из сопровождающих Конора разбил второе окно. Макгрегор пытался попасть в автобус, схватив ограждение, но был остановлен охраной. На место происшествия была вызвана полиция.
Боец скрылся с места нападения. Полиции был выдан ордер на арест Конора, но Макгрегор лично явился в полицейский участок Бруклина и сдался властям. Ирландца заключили под стражу, но пока официальных обвинений ему не предъявлено, сообщила полиция Нью-Йорка.
yoooooo... first time seeing this one. Conor has legit lost his mind. pic.twitter.com/XcLFd2FIMo— caposa (@Grabaka_Hitman) 5 апреля 2018 г.