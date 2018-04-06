Макгрегор напал на автобус участников UFC 223 и сдался полиции (видео)

Ирландца заключили под стражу, но пока официальных обвинений ему не предъявлено.

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор, который со своими друзьями совершил нападение на автобус с участниками турнира UFC 223, сдался полиции.

На видео, опубликованном в Интернете, видно, как Конор разбил окно автобуса, в котором увозили участников пресс-конференции перед турниром, ручной тележкой, сообщает "Чемпионат".

Кто-то из сопровождающих Конора разбил второе окно. Макгрегор пытался попасть в автобус, схватив ограждение, но был остановлен охраной. На место происшествия была вызвана полиция.

Боец скрылся с места нападения. Полиции был выдан ордер на арест Конора, но Макгрегор лично явился в полицейский участок Бруклина и сдался властям. Ирландца заключили под стражу, но пока официальных обвинений ему не предъявлено, сообщила полиция Нью-Йорка.