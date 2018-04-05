Цуренко не вышла на корт в матче 1/8 финала турнира в Мексике

22:31, 05 апреля 2018
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Леся Цуренко / facebook.com/BrisbaneTennis

После тяжелой победы в первом круге над японкой Хибино в трех партиях в стартовом матче, наша спортсменка отказалась от сегодняшней игры, сообщает официальный сайт турнира

Возможная травма украинки может крайне негативно сказаться на подготовке сборной Украины к матчу Кубка Федерации против сборной Канады, который состоится 21-22 апреля. 

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Теги: #теннис#Леся Цуренко