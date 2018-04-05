Цуренко не вышла на корт в матче 1/8 финала турнира в Мексике

Причина отказа украинки от продолжения турнира пока не уточняется.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко отказалась от продолжения турнира в Монтеррее (Мексика), не выйдя на корт в матче 1/8 финала против Даниэль Коллинз из США.

После тяжелой победы в первом круге над японкой Хибино в трех партиях в стартовом матче, наша спортсменка отказалась от сегодняшней игры, сообщает официальный сайт турнира.

Возможная травма украинки может крайне негативно сказаться на подготовке сборной Украины к матчу Кубка Федерации против сборной Канады, который состоится 21-22 апреля.