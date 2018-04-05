Цуренко не вышла на корт в матче 1/8 финала турнира в Мексике
22:31, 05 апреля 2018Другое
198
Причина отказа украинки от продолжения турнира пока не уточняется.
Леся Цуренко не вышла на матч 1/8 финала турнира в Мексике / facebook.com/BrisbaneTennis
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко отказалась от продолжения турнира в Монтеррее (Мексика), не выйдя на корт в матче 1/8 финала против Даниэль Коллинз из США.
После тяжелой победы в первом круге над японкой Хибино в трех партиях в стартовом матче, наша спортсменка отказалась от сегодняшней игры, сообщает официальный сайт турнира.
Возможная травма украинки может крайне негативно сказаться на подготовке сборной Украины к матчу Кубка Федерации против сборной Канады, который состоится 21-22 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter