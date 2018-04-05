Беленюк: из-за пропуска чемпионата Европы в России можем потерять олимпийскую лицензию

Украинский борец, чемпион мира Жан Беленюк прокомментировал решение министерства спорта отказаться от участия украинских спортсменов на соревнованиях в РФ.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, что после того, как Украина не поедет на чемпионат Европы в Россию, она может не отобраться на чемпионат мира и вместе с тем потерять олимпийскую лицензию.

"Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся. Но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить ее, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время.

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У нас немного другая система – не рейтинговая, как у фехтования или биатлона. Дело в том, что мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Это очень плохо – теряется целый год. Из-за этого мы можем не отобраться на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная, на самом деле. Пока следим за ее развитием", - цитирует Беленюка XSPORT.

Напомним, Министерство спорта Украины просило украинских спортсменов воздержаться от выступлений на соревнованиях, проводящихся на территории России.

Чемпионат Европы по греко-римской борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске. Украинская сборная пропустит турнир.

Как сообщал УНИАН, вчера были подведены итоги спортивной премии "Герои спортивного года-2017". Лучшим спортсменом года стал боксер Александр Хижняк, а лучшей спортсменкой - фехтовальщица Ольга Харлан.