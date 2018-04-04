Хижняк и Харлан стали лучшими спортсменами Украины 2017 года

23:37, 04 апреля 2018
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Героями спортивного года-2017 стали Ольга Харлан и Александр Хижняк / noc-ukr.org

В номинации тренер года победила Светлана Саидова (тренер сборной Украины по синхронному плаванию), сенсацией года стала серебряный призер ЧМ по легкой атлетике Юлия Левченко, а командой года - сборная Украины по синхронному плаванию. 

Кроме того, в номинации сильные духом победила Людмила Ляшенко (паралимпийские лыжные гонки), "вместе с олимпийцами" (неолим пийские виды спорта) Лариса Соловьева (пауэрлифтинг), а "олимпийской надеждой" признана лзюдоистка Дарья Белодед.

Церемония "Герои спортивного года" - ежегодное мероприятие от Национального олимпийского комитета Украины и Академии спорта Украины. 

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Теги: #Александр Хижняк#Ольга Харлан