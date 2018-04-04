Украинка Харлан о запрете участия на турнирах в России: уже не удастся выиграть серию Гран-при, хотя очень хотелось

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала решение министерства спорта отказаться от участия украинских спортсменов на соревнованиях в РФ.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала решение министерства спорта отказаться от участия украинских спортсменов на турнирах в России.

"Мы столько лет ездили на «Московскую саблю» – это традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала, и в этом году у меня была возможность выиграть Гран-при. Но теперь у меня такой возможности нет. Я считаю, что нам, наоборот, нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые года. Но было принято решение, к которому мы должны прислушиваться", - отметила Ольга Харлан в интервью Xsport.

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Напомним, в минувшие выходные Харлан триумфально выступила на соревнованиях Гран-при в Сеуле, заняв первое место.

"Конечно, я рада, хотя анализ боев еще не проводила. Есть и положительные, и отрицательные эмоции, так как я делала много ошибок. Всегда приятно побеждать. Мне очень хотелось победить именно на этом турнире, ведь это один из этапов серии в Гран-при. В двух я уже победила, а на третий мы, к сожалению, не поедем, потому что он будет проводиться в Москве. Поэтому не удастся мне попробовать выиграть целую серию, хотя очень хотелось".

Как сообщал УНИАН, Министерство спорта Украины просило украинских спортсменов воздержаться от выступлений на соревнованиях, проводящихся на территории России.