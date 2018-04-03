Украинка Елистратова завоевала золото на Кубке Африки по триатлону
13:11, 03 апреля 2018Другое
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Юлия Елистратова финишировала первой с отрывом от ближайшей преследовательницы в 38 секунд.
Юлия Елистратова выиграла Кубок Африки по триатлону / noc--ukr.org
Украинские спортсмены удачно выступили на первом международном старте триатлонного сезона.
Среди женщин на этапе Кубка Африки лучшей стала Юлия Елистратова, сообщает официальный сайт Федерации триатлона Украины.
Юлия финишировала первой с отрывом от ближайшей преследовательницы в 38 секунд.
Еще одна украинка, Маргарита Крылова, до последнего боролась с венгерской триатлонисткой за "бронзу", однако в итоге стала четвертой.
Триатлон - вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега.
Как сообщал УНИАН, гимнаст Игорь Радивилов стал лучшим спортсменом Украины в марте.
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