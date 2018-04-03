Украинка Елистратова завоевала золото на Кубке Африки по триатлону

13:11, 03 апреля 2018
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Юлия Елистратова выиграла этап Кубка Европы в Днепропетровске / noc--ukr.org

Среди женщин на этапе Кубка Африки лучшей стала Юлия Елистратова, сообщает официальный сайт Федерации триатлона Украины.

Юлия финишировала первой с отрывом от ближайшей преследовательницы в 38 секунд.

Еще одна украинка, Маргарита Крылова, до последнего боролась с венгерской триатлонисткой за "бронзу", однако в итоге стала четвертой.

Триатлон - вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега. 

Как сообщал УНИАН, гимнаст Игорь Радивилов стал лучшим спортсменом Украины в марте.

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Теги: #триатлон#Юлия Елистратова