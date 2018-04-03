Украинка Цуренко сделала первый шаг на пути к новому титулу в Мексике

Леся Цуренко обыграла японку Хибино в первом круге турнира в Монтеррее.

Украинка Леся Цуренко прошла во второй круг на теннисном турнире WTA в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $ 250,750.

40-я ракетка мира, 28-летняя Цуренко, посеянная под третьим номером, в стартовом матче одержала трудовую победу над 23-летней японкой Нао Хибино, занимающей в мировом рейтинге 122-е место, со счетом 6:7, 6:4, 6:4.

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За 2 часа 29 минут, проведенные на корте, Цуренко выиграла семь геймов на подаче соперницы и проиграла пять геймов на своей. На счету украинки шесть эйсов и одиннадцать двойных ошибок, а Хибино три раза подала навылет и совершила пять двойных.

Благодаря этой победе украинка сравняла счет по личным встречам с японкой – 1:1. Соперница Цуренко по второму кругу определится в матче Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия) — Даниэль Коллинз (США).

Монтеррей (Мексика). Первый круг

Леся Цуренко (Украина, 3) — Нао Хибино (Япония) – 6:7(2), 6:4, 6:4

Отметим, что в этом году Леся Цуренко успешно выступила на другом турнире в Мексике - в Акапулько, выиграв титул.