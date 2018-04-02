Этапов в России не будет - стал известен календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Сезон стартует 30 ноября.

Опубликован календарь Кубка мира следующего сезона в биатлоне. Соревнования стартуют в словенской Поклюке 30 ноября, сообщает официальный сайт турнира.

В календаре присутствуют этапы в Канаде и США, а вот этапов в Финляндии и России d следующем сезоне не будет.

Чемпионат мира пройдет 7-17 марта в шведском Эстерсунде.

Расписание Кубка мира 2018/19 по биатлону

30 ноября - 9 декабря - Поклюка (Словения)

10 - 16 декабря - Хохфильцен (Австрия)

17 - 22 декабря - Нове-Место (Чехия)

7 - 13 января - Рупольдинг (Германия)

21 - 27 января - Анхольц (Италия)

4 - 10 февраля - Канмор (Канада)

11 - 17 февраля - Солт-Лейк Сити (США)

7 - 17 марта - чемпионат мира Эстерсунд (Швеция)

18 - 24 марта - Холменколлен (Норвегия)

Как сообщал УНИАН, после провального сезона в тренерском штабе сборной Украины ожидаются изменения.