Украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике Пелешенко временно отстранен от соревнований

Александр Пелешенко подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко временно отстранен от соревнований из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

Его допинг-проба оказалась положительной, в ней обнаружен хлорталидон (диуретик, позволяет снижать кровяное давление). Об этом сообщила Международная федерация тяжелой атлетики.

Пелешенко будет отстранен от соревнований на время проведения расследования.

24-летний украинец одерживал победы на чемпионатах Европы в 2016-м и 2017 годах, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро занял 4-е место, на чемпионате мира 2015 года также остановился в шаге от медалей.

Как сообщал УНИАН, дисквалифицированная на год сборная Украины по тяжелой атлетике сможет принять участие в ЧЕ-2018.