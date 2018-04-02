Украинский чемпион Европы по тяжелой атлетике Пелешенко временно отстранен от соревнований

16:34, 02 апреля 2018
Другое
526
noc-ukr.org

Его допинг-проба оказалась положительной, в ней обнаружен хлорталидон (диуретик, позволяет снижать кровяное давление). Об этом сообщила Международная федерация тяжелой атлетики.

Пелешенко будет отстранен от соревнований на время проведения расследования.

24-летний украинец одерживал победы на чемпионатах Европы в 2016-м и 2017 годах, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро занял 4-е место, на чемпионате мира 2015 года также остановился в шаге от медалей.

Как сообщал УНИАН, дисквалифицированная на год сборная Украины по тяжелой атлетике сможет принять участие в ЧЕ-2018.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #тяжелая атлетика#Александр Пелешенко