Свитолина удержалась на четвертом месте в рейтинге WTA

На пятки ей наступает финалистка турнира в Майами Елена Остапенко.

Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг лучших теннисисток планеты. Украинка Элина Свитолина сохранила за собой четвертую строчку рейтинга WTA по итогам очередной игровой недели.

Лидерство в мире удерживает румынка Симона Халеп, на второй позиции датчанка Каролин Возняцки, а третьей идет испанка Гарбинье Мугуруса.

В первой десятке произошло только одно изменение - американка Слоун Стивенс, выигравшая накануне Открытый чемпионат Майами, пробилась на девятое место.

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Отметим также прогресс латвийки Елены Остапенко, которая стала финалисткой соревнований в Майами - именно она выбила в четвертьфинале Свитолина и сейчас лишь немного уступает украинке по очкам в рейтинге.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко поднялась на одну позицию и занимает 40-е место.

Рейтинг WTA (02.04.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8140 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) – 6790

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5970

4 (4). Элина Свитолина (Украина) – 5630

5 (5). Елена Остапенко (Латвия) – 5611

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4730

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) – 4625

8 (8). Винус Уильямс (США) – 4277

9 (12). Слоун Стивенс (США) – 3938

10 (9). Петра Квитова (Чехия) – 3271

...40 (41) Леся Цуренко (Украина) – 1260

...66 (63) Катерина Козлова (Украина) – 907

...76 (73) Катерина Бондаренко (Украина) – 803

...153 (152) Марта Костюк (Украина) – 381

...162 (162) Ангелина Калинина (Украина) – 362

...164 (163) Даяна Ястремская (Украина) – 359