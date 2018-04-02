Испанец Надаль вновь стал первой ракеткой мира
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на первое место в рейтинге лучших игроков мира в своем виде спорта.
В оновленном рейтинге ATP, который опубликовал официальный сайторганизации, Надаль обошел своего принципиального соперника Роджера Федерера в мужском одиночном разряде.
В первую десятку поднялся американец Джон Изнер, накануне выигравший турнир в Майами.
Лучший из украинцев, Александр Долгополов, располагается на 53-й позиции.
Рейтинг ATP (02.04.2018):
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770
2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985
4 (5). Александр Зверев (Германия) – 4925
5 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4635
6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4470
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3665
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3390
9 (17). Джон Изнер (США) – 3125
10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
...53 (51). Александр Долгополов (Украина) – 966
...116 (118). Сергей Стаховский (Украина) – 467
...251 (247). Илья Марченко (Украина) – 202