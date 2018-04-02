Украинские гимнасты завоевали медали на Кубке Стеллы Захаровой

Олимпийская чемпионка Стелла Захарова в шестнадцатый раз провела Международный турнир по спортивной гимнастике.

В Киеве прошел ежегодный международный турнир по спортивной гимнастике Ukrainian International Cup 2018, организованный олимпийской чемпионкой Стеллой Захаровой.

В женском командном первенстве победу одержали спортсменки из Украины - Ангелина Дейнеко, Елизавета Чубарова и Виктория Иваненко.

Об этом сообщает Isport.

У мужчин в командном зачете "золото" досталось белорусской тройке, а в абсолютном первенстве лучшим стал также спортсмен из Беларуси Денис Санувонг.

В общем зачете юниоров победу отпраздновал 15-летний украинец Назар Чепурный.

Отметим, что соревнования Ukrainian International Cup 2018 проходили с 31 марта по 1 апреля в киевском Дворце спорта. В турнире принимали участие гимнасты из 17 стран.