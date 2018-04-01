Украинская шахматистка Музычук выиграла чемпионат Европы по блицу

23:54, 01 апреля 2018
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Вернувшаяся из Словении Анна Музычук помогла сборной Украины добыть бронзу / gazeta.lviv.ua

С первых туров Анна захватила лидерство и не отпустила его до самого окончания чемпионата. Даже поражение в последнем туре не помешало ей одержать единоличную победу – 10 очков в 13 турах. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В соревнованиях приняли участие 77 шахматисток из 16 стран.

Следует также отметить успешное выступление украинки Юлии Осьмак, которая с 9 очками поделила 5-7 места и в итоге стала 6-й. Еще две украинки – Анна Ушенина и Инна Гапоненко – заняли соответственно 21 и 27 места.

Как сообщал УНИАН, ранее Анна Музычук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по рапиду.

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Теги: #шахматы#Анна Музычук