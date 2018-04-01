Украинская дзюдоистка Турчин завоевала серебро на турнире Гран-при в Тбилиси

Из столицы Грузии украинцы возвращаются с двумя наградами - "серебром" Анастасии Турчин и "бронзой" Сергея Кривчача.

Украинская дзюдоистка Анастасия Турчин стала серебряной медалисткой турнира серии Гран-при, который завершился сегодня в Тбилиси.

Украинка заняла второе место в категории до 78 килограммов, сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

На пути к финалу Турчин одолела венгерку Эвелин Саланки и россиянку Антонину Шмелеву. В полуфинале она победила француженку Меделин Малонга.

В финале соревнований Анастасии противостояла еще одна француженка - титулованная Одри Чемео, которая является обладательницей "серебра" (2012) и "бронзы" (2016) Олимпийских игр, чемпионкой мира (2011) и трехкратной чемпионкой Европы (2011, 2016, 2017). К сожалению, именитая спортсменка оказалась сильнее украинки в решающей дуэли.

Читайте такжеУкраинский дзюдоист Крівчач одолел россиянина и завоевал бронзу на Гран-при в Тбилиси

Это вторая награда такого рода для Анастасии Турчин в нынешнем сезоне. До этого волынянка была второй на Гран-при в Агадире.

Остальные украинские дзюдоисты в воскресенье до призов не добрались. Шанс завоевать награду имела Анастасия Сапсай из Черкасс в категории свыше 78 кг. Но еще в начале утешительного турнира она уступила Иванне Сутало из Хорватии и заняла седьмое место. Еще одна украинка в этом весе - Елизавета Каланина из Кременчуга, которая выиграла предыдущий Гран-при в Агадире - потерпела поражение уже на старте.

У мужчин - Кеджау Ньябали из Киева (до 90 кг) и Станислава Бондаренко - тоже все закончилось в первом же поединке.

Таким образом, из Тбилиси наша команда возвращается с двумя наградами - "серебром" Анастасии Турчин и "бронзой" Сергея Кривчача.