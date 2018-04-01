Украинка Анна Музычук выиграла бронзу чемпионата Европы по быстрым шахматам

Четвертое место на турнире заняла еще одна украинка Анна Ушенина.

Украинская шахматистка Анна Музычук заняла третье место на чемпионате Европы по быстрым шахматам, который проходил в Тбилиси.

Об этом сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины.

После одиннадцати туров Музычук вместе с еще одной украинкой Анной Ушениной, а также тремя другими шахматистками набрали по 8 очков. Победителя и призеров определили по дополнительным показателям.

Читайте такжеВасилий Иванчук и Анна Музычук признаны лучшими шахматистами Украины в 2017 году

Первое место заняла немка Элизабет Петц. "Серебро" получила россиянка Анастасия Боднарук. Музычук выиграла "бронзу", а Ушенина стала четвертой.

Среди мужчин в быстрых шахматах лучшим среди украинцев стал Антон Коробов, который занял седьмое место, уступив победителю Ивану Шаричу из Хорватии 0,5 очка.

Как сообщал УНИАН, украинская шахматистка Анна Музычук недавно посетила один из матчей мадридского "Реала" и обменялась футболками с Криштиану Роналду.