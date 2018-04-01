Украинский дзюдоист Кривчач одолел россиянина и завоевал бронзу на Гран-при в Тбилиси

На турнире серии Гран-при харьковчанин занял третье место в категории до 81 килограмма.

В субботу на турнире серии Гран-при по дзюдо в Тбилиси украинец Сергей Кривчач завоевал бронзовую награду в категории до 81 килограмма.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

В поединке за третье место Кривчач одолел россиянина Станислава Семенова, который в этом году имеет в своем в активе "золото" Гран-при в Тунисе. Кривчачу понадобилось меньше трех минут и две стремительные атаки, чтобы одержать досрочную победу. К сожалению, такой стремительности Сергею не хватило в полуфинале против португальца Анри Егутидзе, которому украинец уступил по замечаниям. А до этого наш дзюдоист одолел поляка Дамиу Шварновецки, немца Яноша Гюнфельда и грузина Зебеду Рехвиашвили.

Читайте такжеБоевая камасутра: борец Беленюк и дзюдоистка Билодид провели спарринг на снегу (видео)

Это первая международная медаль Сергея Кривчача на взрослом уровне в индивидуальных видах программы. В прошлом году в составе сборной Украины харьковчанин стал бронзовым призером в командных соревнованиях чемпионата Европы.

В этой категории выступал еще один представитель Украины - Эльдар Пангане. Но он потерпел поражение уже на старте турнира.

В воскресенье - финальный день соревнований. Выступят пять украинских спортсменов.