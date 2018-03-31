Василий Иванчук и Анна Музычук признаны лучшими шахматистами Украины в 2017 году
Львовские гроссмейстеры Василий Иванчук и Анна Музычук стали лауреатами конкурса «Шахматный Гетьман» как лучший шахматист и лучшая шахматистка Украины в 2017 году.
Лауреаты этого конкурса определялись путем персонального голосования, в котором принимали участие только украинские гроссмейстеры, сообщает Федерация шахмат Киева.
Каждый гроссмейстер называет пятерку лучших в мужских и женских шахматах. За первое место номинант получает 10 баллов, за второе – 7, за третье – 5, за четвертое – 3, за пятое – 1.
В конкурсе «Шахматный Гетьман»-2017 Иванчук набрал 212 баллов (13 опрошенных поставили его на первое место, 4 – вторых, 9 – третьих и 3 на четвертое место), Музычук набрала 338 очков (31 первое место и 4 вторых).
Всего в нынешнем опросе принимали участие 61 гроссмейстер.
Конкурс «Шахматный Гетьман» состоялся уже 13-й раз. У мужчин восемь раз становился лауреатом Василий Иванчук, дважды – Павел Эльянов (Харьков) и Руслан Пономарев (Киев) и однажды – Антон Коробов (Харьков). У женщин шесть побед на счету Екатерины Лагно (сейчас представляет Россию), по две – у Анны Музычук, Натальи Жуковой (Одесса) и Анны Ушениной (Харьков), одна – у Марии Музычук (Львов).
«ШАХМАТНЫЙ ГЕТЬМАН»-2017:
Мужчины (26 номинантов)
1. Василий ИВАНЧУК (Львов, 2713) – 212
(1 место – 13, 2 место – 4, 3 место – 9, 4 место – 3)
2. Юрий Кузубов (Краматорск, 2689) – 191
(1 место – 11, 2 место – 7, 3 место – 4, 4 место – 4)
3. Павел Эльянов (Харьков, 2713) – 120
(1 место – 2, 2 место – 9, 3 место – 4, 4 место – 5, 5 место – 2)
4. Петр Голубка (Ивано-Франковск, 2503) – 99
5. Мартын Кравцив (Львов, 2685) – 69
6. Владимир Онищук (Ивано-Франковск, 2632) – 64
7. Антон Коробов (Харьков, 2664) – 63
8. Кирилл Шевченко (Киев, 2545) – 37
9. Виталий Бернадский (Черновцы, 2588) – 33
10. Руслан Пономарев (Киев, 2697) – 31
Женщины (20 номинанток)
1. Анна МУЗЫЧУК (Львов, 2563) – 338
(1 место – 31, 2 место – 4)
2. Юлия Осьмак (Киев, 2380) – 177
(1 место – 5, 2 место – 9, 3 место – 9, 4 место – 5, 5 место – 4)
3. Мария Музычук (Львов, 2545) – 175
(2 место – 20, 3 место – 7)
4. Наталья Жукова (Одесса, 2578) – 78
5. Анна Ушенина (Харьков, 2423) – 47
6. Ольга Бабий (Тернополь, 2318) – 44
7. Наталья Букса (Львов, 2357) – 32
8. Инна Гапоненко (Херсон, 2406) – 29
9. Татьяна Костаки (Киев, 2102) – 10
10. Сандра Богатова (Херсон, 1298) – 7