Порошенко встретился с украинскими паралимпийцами после успешного выступления в Пхенчхане

Глава государства отметил, что победы спортсменов важны для Украины.

Президент Петр Порошенко встретился со спортсменами украинской команды – участниками ХІІ Зимних Паралимпийских игр 2018.

Глава государства отметил, что победы спортсменов важны для Украины, сообщается на официальном сайте главы государства.

«Паралимпийские медали украинской сборной – это те крылья, которые несут нас вверх. И очень важные они, ваши победы-наши общие победы, для (травмированных – ред.) украинских воинов, для ветеранов АТО, у которых, глядя на вас, возвращается желание жить полноценной жизнью», - подчеркнул Глава государства после просмотра видеоролика, посвященного украинским участникам Паралимпийских Игр 2018 года.

Он отметил, что во время встречи с паралимпийцами имеет схожие ощущения, которые имел во время встречи с участниками Invictus Games в Канаде осенью прошлого года.

Президент подчеркнул, что Украина сейчас переживает очень непростые времена – украинцы защищают свою землю от российского агрессора и, к сожалению, хоронят своих героев-защитников. Глава государства добавил, что более 13 тыс. украинских военных ранены в этой страшной войне. «Они нуждаются в медицинской помощи, внимания общества, но главное, что они нуждаются в психологической помощи. И каждый из вас играет эту чрезвычайно важную для Украины роль. Валерий (Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич – ред.) много сказал о том, как важно видеть флаг Украины на пьедестале и большая гордость представлять эту фантастическую и лучшую в мире державу – Украину», - отметил Петр Порошенко.

Президент отметил: «Было нелегко и не было ощущения такого праздника, который сейчас демонстрируется в фильме. Это была жутко утомительная концентрация усилий, которая ведет нашу нацию к победе. И каждая из 22 медалей является гордостью Украины».

Читайте такжеСборная Украины заняла шестое место в медальном зачете Паралимпиады

Глава государства подчеркнул, что благодаря победам украинских паралимпийцев Украина вошла в список стран, которые являются лидерами Паралимпийских Игр 2018 года по количеству золотых медалей и в общем зачете. «Это еще одна возможность привлечь внимание всего мира к Украине и стать рядом с нами, плечом к плечу в нашей борьбе за наше будущее, за европейскую и евроатлантическую перспективу Украины, за реформы и за собственный суверенитет и территориальную целостность», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что поддерживал и впредь будет поддерживать паралимпийское движение. «Он никак не менее важен для нас, чем движение олимпийский. Именно поэтому это было совместное решение – мое, Правительства, Министра, когда мы размер финансовой поддержки и вознаграждений сделали одинаковыми для паралимпийцев и олимпийцев. Почему? Потому что это справедливо. И паралимпийские победы для Украины отнюдь не менее важны, чем олимпийские победы», - подчеркнул Президент.

Порошенко отметил, что сейчас внесены соответствующие изменения в законодательство, предоставляется бюджетная поддержка, начатая программа в каждой области. «Это признак цивилизованной страны, признак европейской страны. Признак того, что мы движемся в правильном направлении», - подчеркнул он.

Президент выразил убеждение, что инклюзивное образование будет вдохновлять тысячи детей с инвалидностью заниматься спортом, активно включаться в жизнь. «Давайте вместе популяризировать спорт среди ветеранов и людей с инвалидностью. Давайте вместе открывать новые спортивные площадки, новые спортивные залы. Делать все возможное для того, чтобы создать достойные условия украинским бойцам, которые возвращаются с фронта», - обратился он к спортсменам-паралимпийцам.

Глава государства пожелал спортсменам доброго здоровья и побед, и мирного неба нашей стране.