Свитолина уступила на тай-брейках Остапенко в четвертьфинале престижного турнира в Майами

Елена Остапенко остается одной из самых неудобных оппоненток для украинки.

Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале престижного турнира серии WTA Premier Mandatory - Открытого чемпионата Майами, с призовым фондом 8 миллионов долларов.

В поединке против шестого номера посева Елены Остапенко из Латвии украинская теннисистка уступила в двух партиях - 6:7, 6:7, сообщает официальный сайт соревнований.

Остапенко традиционно является для Свитолиной одной из самых неудобных оппоненток. Латвийка демонстрирует яркий атакующий теннис, что контрастирует с защитной манерой игры украинки. Именно латвийская теннисистка остановила Свитолину на Уимблдоне-2017, не позволив Элине впервые в карьере выйти в четвертьфинал английского Гранд Слэма.

Новая встреча случилась в 1/4 финала 8-миллионного престижного турнира в Майами. Судьба поединка решилась на тай-брейках. В обоих сетах в решающие моменты Остапенко продемонстрировала хладнокровие. Свитолина в концовке сумела отыграть три матч-бола, но решающий четвертый матч-бол принес победу латвийке, которая вышла в полуфинал.

Miami Open-2018

Элина Свитолина (Украина, 4) - Елена Остапенко (Латвия, 6) - 6:7, 6:7

Как сообщал УНИАН, в этом году Свитолина впервые вышла в четвертьфинал турнира в Майами. До этого ее высшим достижением здесь был четвертый круг.