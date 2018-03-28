В Киеве состоится первый этап «Лазер-ран сити тур в городах Украины»

Всего состоятся четыре этапа соревнований.

12 мая в Киеве на территории старейшего спортивного объекта – столичного велотрека - состоятся соревнования «Лазер-ран сити тур в городах Украины».

Как сообщили в пресс-службе ФСПУ, соревнования являются частью масштабного проекта Международного союза современного пятиборья (UIPM), который охватывает свыше 120 городов во всем мире. Его целью является популяризация современного пятиборья путем развития его субвида – лазер-рана, а также привлечение широкого круга граждан, прежде всего молодежи, к активным занятиям спортом.

Украина уже второй год подряд организовывает эти соревнования. «Успешное проведение прошлогоднего чемпионата в Киеве способствовало тому, что UIPM было принято решение провести в 2018 году соревнования уже в четырех городах Украины: в Киеве (категория А), Днепре, Харькове и Житомире (категория B). – Кстати, именно соревнования в украинской столице при участии спортсменов от 9 до 70 лет, которые будут состоять из двух частей: категория Open, в которых примут участие все желающие(пока идет регистрация) и чемпионат среди профессиональных спортсменов, будут самыми масштабными», - отметила пресс-секретарь ФСПУ Елена Котляр.

Впервые в истории подобных мероприятий именно в Киеве состоится забег среди инвалидов. По решению UIPM, планируется включение этой дисциплины в программу парапентатлона следующих Паралимпийских игр-2020 в Токио (Япония).