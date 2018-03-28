Американец Каруана выиграл шахматный турнир претендентов и оспорит титул с норвежцем Карлсеном

Каруана обошел в турнирной борьбе экс-претендента Карякина.

В Берлине (Германия) завершился турнир претендентов на шахматную корону c призовым фондом 420 тысяч евро. э

В заключительном, 14-м туре 25-летний американский гроссмейстер Фабиано Каруана черными фигурами нанес поражение россиянину Александру Грищуку, сообщает СпортОнлайн.

По итогам турнира Каруана одержал 5 побед, завершил вничью 8 партий и набрав 9 баллов, стал победителем турнира, получив право сыграть за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

Читайте такжеНорвежец Карлсен не дал экс-украинцу Карякину завоевать титул сильнейшего шахматиста мираГланым соперником Каруаны на турнире в Берлине был экс-украинец Сергей Карякин, представляющий Россию. Он также был соперником Карлсена в предыдущем матче за мировую шахматную корону, который проиграл на тай-брейке.

Турнирное положение (итоговое)

1. Фабиано Каруана – 9 очков

2. Сергей Карякин — 8

2. Шахрияр Мамедьяров — 8

4. Дин Лижэнь — 7,5

5. Александр Грищук — 6,5

6. Владимир Крамник — 6,5

7. Уэсли Со — 6

8. Левон Аронян — 4,5