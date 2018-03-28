Президент Федерации биатлона Украины Брынзак не видит в команде Пидгрушную и Валю Семеренко

Руководитель отечественного биатлона хочет создавать молодую команду.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о своем видении состава команды на постолимпийский сезон.

В частности, он не видит в составе команды двух олимпийских чемпионок Сочи-2014 каитана команды Елену Пидгрушную и Валентину Семеренко, сообщает UA:Біатлон.

«Сезон вышел таким, каким вышел. Не очень хорошим вышел. Мы уже все оценки дали. Я читал много информации в интернете, эксперты все знают там. Теперь должны специалисты разобраться спокойно и с новыми силами формировать новую команду на новый олимпийский цикл и двигаться вперед. Все отдохнут, соберутся с мыслями, эмоции улягутся, тогда и будем говорить. Юля не говорила мне, что будет завершать. Это так все... Она еще думает, что делать. Думаю, ей нет смысла сейчас заканчивать. И возраст позволяет, и ситуация в мировом биатлоне позволяет ей быть одной из лидеров. Надеюсь на трезвый ум, что она правильное решение примет.

Вита Семеренко хочет еще год-два побегать. О Вале не знаю. Будем формировать новую молодую команду, потому что мы все понимаем, что ни Валя, ни Вита до Пекина уже не доживут как спортсмены. Кто захочет тренироваться индивидуально, мы поможем им выступать, никаких вопросов нет. Настало время делать смену поколений. Думаю, Санитра останется и будет тренировать. Для женской сборной – мы сейчас еще думаем и ищем варианты. Неприятно, что мы дали больше шансов соперникам из-за непоездки в Тюмень. У них будет больше спортсменов стартовать – это нам конкуренция. Не будет где молодежь обкатывать на соревнованиях такого уровня. Это минус. Что есть, то есть. Будем стараться вернуть квоту в следующем сезоне.

Новую команду есть из кого формировать. Проведем научное обследование, проверим функциональное состояние. Увидим все заключения, которые нам даст наука, медицина, плюс свои есть задумки. Для нас это не впервые. Была смена поколений после Солт-Лейк-Сити, Ванкувера. Настало время снова. Я не вижу в команде Елену Пидгрушную и Валю Семеренко. У них специфические требования, состояние, которое требует специфического внимания, а это будет влиять на молодежь. Думаю, им лучше будет тренироваться индивидуально – по своим планам, со своими тренерами, а мы будем помогать», – сказал Брынзак.