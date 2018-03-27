Экс-украинский и азербайджанский гимнаст Степко теперь будет выступать за Россию

16:33, 27 марта 2018
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Степко завоевал серебро первых Европейских игр / ТАСС

Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Владимир Кочнев.

24-летний Степко, родившийся в Запорожье, является участником двух Олимпиад. В 2012 году в Лондоне он выступал за Украину, в 2016-м в Рио-де-Жанейро - за Азербайджан. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде.

В 2017 году спортсмен принял решение перебраться в Россию и сейчас тренируется в Новосибирске.

"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России, - сообщил Кочнев. - Сегодня он должен уже получить паспорт".

"Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России", - заключил тренер.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.

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Теги: #спортивная гимнастика#Степко гражданство гимнастика