Украинские стрелки выиграли две золотые медали на международном турнире в Дортмунде

14:49, 26 марта 2018
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Екатерина Зеленская и Олег Омельчук / facebook.com

Анна Ильина и Олег Царьков стали лучшими в стрельбе на 10 м из пневматической винтовки. Они набрали 497,8 очков, что на 1,4 балла больше, чем у ставших вторыми итальянцев.

Екатерина Зеленская и Олег Омельчук выиграли соревнования по стрельбе на 10 м из пневматического пистолета. В их активе 471,3 очков, это на 0,6 баллов больше, чем у второго места. 

Как сообщал УНИАН, украинские спортсмены завоевали семь медалей на престижных соревнованиях по борьбе в Болгарии. 

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Теги: #спортивная стрельба