Украинские стрелки выиграли две золотые медали на международном турнире в Дортмунде

Дуэт Анны Ильиной и Олега Царькова стал лучшим в стрельбе на 10 м из пневматической винтовки, а Екатерина Зеленская и Олег Омельчук победили в стрельбе на 10 м из пневматического пистолета.

Украинские стрелки выиграли две золотые медали на международном турнире 34th ISAS 2018 в Дортмунде. Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

Анна Ильина и Олег Царьков стали лучшими в стрельбе на 10 м из пневматической винтовки. Они набрали 497,8 очков, что на 1,4 балла больше, чем у ставших вторыми итальянцев.

Екатерина Зеленская и Олег Омельчук выиграли соревнования по стрельбе на 10 м из пневматического пистолета. В их активе 471,3 очков, это на 0,6 баллов больше, чем у второго места.

Как сообщал УНИАН, украинские спортсмены завоевали семь медалей на престижных соревнованиях по борьбе в Болгарии.