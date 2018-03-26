На реконструкцию трамплина для фристайла в Николаеве потребуется около 20 миллионов гривен - Жданов

Трамплин, на котором проводил первые тренировки олимпийский чемпион Александр Абраменко, находится в крайне запущенном состоянии.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов посетил трамплин для занятий фристайлом в Николаеве и заявил, что рассматриваются варианты реконструкции или постройки нового трамплина.

Об этом сообщается на странице Игоря Жданова в Facebook.

«Осмотрел трамплин для летнего занятия фристайлом в Николаеве. Он в запущенном состоянии, на реконструкцию трамплина по предварительным оценкам местных властей потребуется около 20 млн гривен.

Читайте такжеОлимпийский чемпион Абраменко: в Украине нам тренироваться негде

Но, как и говорил перед этим, есть еще другая большая проблема – уровень загрязнения канала сточными водами. Это видно невооруженным глазом, вода прям цветет от химии. Прыгать туда спортсменам, особенно детям, начинающим заниматься фристайлом, пока просто опасно для здоровья.

Почему-то об этом в многочисленных «расследованиях» о ситуации на трамплине, которые разгонялись в СМИ и соцсетях после Олимпиады, никто не беспокоился. Поэтому, в качестве альтернативы, местными властями рассматривается вариант строительства нового трамплина в другой локации», – написал Жданов.

Напомним, единственную медаль Украины на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане завоевал фристайлист Александр Абраменко, который в начале спортивной карьеры тренировался на трамплине в Николаеве. В феврале 2018 года плачевный вид трамплина вызвал бурное обсуждение в прессе и соцсетях.